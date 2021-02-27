Эпидемиолог спрогнозировала превращение COVID-19 в сезонное заболевание

Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

«Уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», — сказала Пшеничная.

По ее словам, подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, поэтому количество заболевших COVID-19 также может увеличиваться в эти времена года.

При этом Пшеничная отметила, что подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией могут случаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть населения вакцинируется против COVID-19.