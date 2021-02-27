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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог спрогнозировала превращение COVID-19 в сезонное заболевание

Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

«Уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться. Об этом, например, мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», — сказала Пшеничная.

По ее словам, подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, поэтому количество заболевших COVID-19 также может увеличиваться в эти времена года.

Роспотребнадзор увидел шансы COVID-19 стать сезонным заболеванием
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

При этом Пшеничная отметила, что подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией могут случаться в течение нескольких лет даже после того, как большая часть населения вакцинируется против COVID-19.

«Эпидемическое распространение этой инфекции прекратится, но периодические подъемы заболеваемости и вспышки могут остаться в течение ряда лет», — отметила она.

Ранее о том, что коронавирусная инфекция может превратиться в сезонное заболевание, в интервью «Российской газете» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, такой сценарий возможен, однако за эпидемиологической ситуацией надо понаблюдать несколько сезонов. Чтобы рассмотреть вероятность устранения или полного искоренения коронавируса, необходимо выяснить, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета, сказала Вуйнович.

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