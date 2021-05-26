WhatsApp ввел новую функцию для голосовых сообщений

В мессенджере WhatsApp появилась функция ускоренного прослушивания голосовых сообщений.

Теперь в мессенджере предусмотрены три режима скорости воспроизведения: нормальная (1.0x), а также 1.5x и 2.0x. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить WhatsApp до последней версии. Она уже доступна в приложении для iOS и Android.

Ранее, 15 мая, в силу вступили ограничения WhatsApp в отношении пользователей, которые не согласились принять новую политику конфиденциальности. С этой даты мессенджер обещал начать постепенно блокировать их звонки и сообщения.

Эта политика предусматривает, что мессенджер будут делиться данными пользователей с другими компаниями Facebook. В WhatsApp поясняли, что такую меру ввели, чтобы развивать и продвигать услуги всех продуктов Facebook.