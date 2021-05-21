WhatsApp опроверг сообщения о планах сделать сервис платным

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Сообщения о том, что использование мессенджера WhatsApp будет платным после вступления в силу новой политики конфиденциальности, являются ложными. Об этом РБК сообщили в компании.

Ранее в мае мошенники начали рассылать некоторым пользователям сообщения, что с 15 мая мессенджер станет платным. Поэтому им нужно разослать нескольким своим контактам платные сообщения.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — заявил представитель компании.

Как правило, адресатами мошеннических сообщений становились пожилые пользователи. Опрошенные РБК эксперты не увидели прямой возможности заработать на таких «цепочках сообщений», поэтому не исключили, что обман создан «ради хайпа».