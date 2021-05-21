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WhatsApp опроверг сообщения о планах сделать сервис платным

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Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press
Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Сообщения о том, что использование мессенджера WhatsApp будет платным после вступления в силу новой политики конфиденциальности, являются ложными. Об этом РБК сообщили в компании.

Ранее в мае мошенники начали рассылать некоторым пользователям сообщения, что с 15 мая мессенджер станет платным. Поэтому им нужно разослать нескольким своим контактам платные сообщения.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности. Наше новое обновление связано с дополнительными бизнес-функциями WhatsApp», — заявил представитель компании.

Эксперты назвали классической «новую» схему обмана пользователей WhatsApp
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Фото:Jens Kalaene / dpa / picture-alliance / Global Look Press

Как правило, адресатами мошеннических сообщений становились пожилые пользователи. Опрошенные РБК эксперты не увидели прямой возможности заработать на таких «цепочках сообщений», поэтому не исключили, что обман создан «ради хайпа».

С 15 мая заработали новые правила WhatsApp, в том числе политика конфиденциальности, в соответствии с которой пользователям предлагается согласиться, что их данные будут передаваться в распоряжение всех семейств приложений Facebook (владеет мессенджером).

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С этого дня тех, кто не соглашается с новыми условиями, начали постепенно отключать от функционала WhatsApp — блокировать возможность отправлять сообщения и делать звонки. Эти меры будут действовать в течение нескольких недель, для каждого пользователя — индивидуально. Если пользователи не согласятся с новыми правилами в течение 120 дней, их аккаунты будут удалены.

WhatsApp мошенничество мессенджер
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