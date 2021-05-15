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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме пообещали рассмотреть ответ на изменение политики WhatsApp

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Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Глава комитета Государственный Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что планирует обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp, сообщает «РИА Новости».

В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook. 15 мая вступили в силу меры против несогласных принять новую политику конфиденциальности.

Вступили в силу меры в отношении несогласных с новой политикой WhatsApp
Технологии и медиа

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — рассказал Хинштейн.

Депутат добавил, что если будет необходимо направить соответствующее обращение в Роскомнадзор, то оно будет подготовлено.

Ранее о неэтичности новой политики конфиденциальности заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Депутат напомнил, что, согласно законодательству, оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. По мнению Горелкина, WhatsApp это требование выполняет, но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора.

Александр Хинштейн Госдума WhatsApp Роскомнадзор
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