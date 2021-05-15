В Госдуме пообещали рассмотреть ответ на изменение политики WhatsApp

Александр Хинштейн (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Глава комитета Государственный Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что планирует обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp, сообщает «РИА Новости».

В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook. 15 мая вступили в силу меры против несогласных принять новую политику конфиденциальности.

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — рассказал Хинштейн.

Депутат добавил, что если будет необходимо направить соответствующее обращение в Роскомнадзор, то оно будет подготовлено.