В Госдуме пообещали рассмотреть ответ на изменение политики WhatsApp
Глава комитета Государственный Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что планирует обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на противоречащее российскому законодательству обновление пользовательского соглашения WhatsApp, сообщает «РИА Новости».
В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook. 15 мая вступили в силу меры против несогласных принять новую политику конфиденциальности.
«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — рассказал Хинштейн.
Депутат добавил, что если будет необходимо направить соответствующее обращение в Роскомнадзор, то оно будет подготовлено.