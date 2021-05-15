Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Вступили в силу меры в отношении несогласных с новой политикой WhatsApp Технологии и медиа, 03:03 Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 02:40 Байден отменил семь указов Трампа Политика, 02:28 Собянин рассказал о 99% не болеющих после вакцинации от COVID гражданах Общество, 02:23 Израиль сообщил о нанесении удара по офису главы сил безопасности ХАМАСа Политика, 01:56 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 01:40 Генпрокурор Украины заявила об отсутствии политики в деле Медведчука Политика, 01:37 Американский фрегат Hamilton покинул воды Черного моря Политика, 01:28 Созданные Шойгу картины и скульптуры продали на аукционе за 40 млн руб. Политика, 01:04 Премьер Украины внес в Раду представление об увольнении главы Минздрава Политика, 00:49 Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное Политика, 00:42 Евросовет назвал эскалацией введение Россией списка недружественных стран Политика, 00:35 Как иммунитет работает против вирусов РБК и Деринат, 00:29 США заявили о намерении продолжать финансировать «Радио Свобода» в России Политика, 00:21
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Технологии и медиа ,  
0 

Вступили в силу меры в отношении несогласных с новой политикой WhatsApp

Facebook FB $316,49 +3,69% Купить

Вступили в силу меры в отношении пользователей WhatsApp, которые не согласились принять новую политику конфиденциальности. Начиная с 15 мая мессенджер обещал блокировать звонки и сообщения несогласных юзеров.

О том, что мессенджер начнет принимать такие ограничительные меры в компании заявили 12 мая. На первом этапе не согласным с политикой конфиденциальности пользователям должны заблокировать доступ к чатам и звонкам. Пользоваться функциями сервиса они смогут только отвечая на входящие звонки и сообщения.

Роскомнадзор указал на недостаточную защиту личных данных в WhatsApp
Общество
Фото:Cesar Conventi / Keystone Press Agency / Global Look Press

На втором этапе пользователям полностью закроют возможность звонить и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях.

В компании отметили, что вводить ограничения будут постепенно, в течение нескольких недель. При этом для каждого пользователя время каждого этапа будет индивидуальным.

В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook. Датой вступления в силу новой политики конфиденциальности руководство сервиса назвало 15 мая.

В марте пользователей предупредили, что несогласным с новыми правилами буду ограничивать функционал сервиса.

Читайте на РБК Pro
Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Почему компании должны прекратить попытки «осчастливить» сотрудников Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

Уже в январе пользователи WhatsApp начали массово уходить из мессенджера, предпочитая Signal и Telegram.

WhatsApp блокировка политика конфиденциальность
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Власти Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей
Технологии и медиа
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Технологии и медиа
Работников оборонки решили оставить без WhatsApp и Zoom
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter