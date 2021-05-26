Власти обязали соцсети до 1 июля отчитаться о локализации данных россиян

Фото: Андрей Любимов / РБК

До 1 июля Роскомнадзор ждет от социальных сетей, включая Facebook и Twitter, информацию о выполнении требования о хранении данных российских пользователей на территории России. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

За неисполнение данного требования российским законодательством предусмотрены штрафы до 18 млн руб., напомнил он.

По словам Вагнера, более 600 иностранных компаний уже локализовали данные россиян.

Согласно поправкам в закон «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. В связи с невыполнением этой нормы осенью 2016 года заблокировали доступ к социальной сети профессиональных контактов LinkedIn.