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Технологии и медиа ,  
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Власти обязали соцсети до 1 июля отчитаться о локализации данных россиян

Facebook FB $328,57 +0,13% Купить
Twitter TWTR $57,25 +0,4% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

До 1 июля Роскомнадзор ждет от социальных сетей, включая Facebook и Twitter, информацию о выполнении требования о хранении данных российских пользователей на территории России. Об этом заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент РБК.

За неисполнение данного требования российским законодательством предусмотрены штрафы до 18 млн руб., напомнил он.

По словам Вагнера, более 600 иностранных компаний уже локализовали данные россиян.

Роскомнадзор потребовал у Facebook отчет о локализации данных россиян
Технологии и медиа
Фото:Tony Avelar / AP

Согласно поправкам в закон «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. В связи с невыполнением этой нормы осенью 2016 года заблокировали доступ к социальной сети профессиональных контактов LinkedIn.

Facebook и Twitter были даны отсрочки. В декабре 2018 года Роскомнадзор направил им официальное требование предоставить информацию о соблюдении российского законодательства.

В 2019 году Facebook оштрафовали на 3 тыс. руб. за нарушение ст. 19.7 КоАП России (непредоставление сведений или информации), когда компания не предоставила информацию о переносе данных россиян.

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В конце января 2020 года Роскомнадзор начал административное производство против Facebook из-за невыполнения требования о локализации баз данных российских пользователей. Facebook оштрафовали на 4 млн руб., компания выплатила сумму. Позднее Роскомнадзор направил повторный запрос социальной сети Facebook с требованием рассказать о локализации данных.
 

Роскомнадзор соцсети россияне базы данных
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