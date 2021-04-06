Роскомнадзор потребовал у Facebook отчет о локализации данных россиян

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Роскомнадзор направил повторный запрос социальной сети Facebook с требованием рассказать о ходе переноса данных российских пользователей на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных», — говорится в сообщении.

В конце января 2020 года Роскомнадзор начал административное производство против Facebook из-за невыполнения требования о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за нарушение законодательства в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП). Осенью компания выплатила сумму.

В 2019 году Facebook штрафовали за нарушение ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений или информации). Тогда компания не предоставила информацию о переносе данных российских пользователей, сумма штрафа составила 3 тыс. руб.