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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор потребовал у Facebook отчет о локализации данных россиян

Facebook FB $307,19 -0,91% Купить
Фото: Tony Avelar / AP
Фото: Tony Avelar / AP

Роскомнадзор направил повторный запрос социальной сети Facebook с требованием рассказать о ходе переноса данных российских пользователей на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В марте 2021 года компании Facebook Inc вновь направлено требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных», — говорится в сообщении.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В конце января 2020 года Роскомнадзор начал административное производство против Facebook из-за невыполнения требования о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России. В феврале Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за нарушение законодательства в области персональных данных (ч. 8 ст. 13.11 КоАП). Осенью компания выплатила сумму.

В 2019 году Facebook штрафовали за нарушение ст. 19.7 КоАП РФ (непредоставление сведений или информации). Тогда компания не предоставила информацию о переносе данных российских пользователей, сумма штрафа составила 3 тыс. руб.

Еще в 2016 году Роскомнадзор потребовал от Facebook перенести серверы в Россию, в соответствии с поправками в закон «О персональных данных» от 2015 года, который требует, чтобы информация о российских пользователях хранилась в России.

персональные данные Facebook Роскомнадзор
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