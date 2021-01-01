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Facebook выплатил 4 млн руб. за нарушение закона о персональных данных

Facebook FB $275,52 -0,53% Купить
Фото:Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Facebook выплатила штраф в размере в 4 млн руб. за нарушение закона о персональных данных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского районного суда

«6 октября постановлением об окончании исполнительного производства исполнительное производство прекращено. Штраф уплачен в полном объеме, 4 млн руб.», — сообщили в суде.

Суд в Москве признал законным взыскание с Twitter 4 млн руб.
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Фото:Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Перенести серверы в Россию Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter еще в 2016 году, в соответствии с поправками в закон «О персональных данных» от 2015 года, который требует, чтобы информация о российских пользователях хранилась в России.

В апреле 2019 года Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тыс. руб. за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей социальной сети. Американскую компанию признали виновной в нарушении по ст 19.7 КоАП России (непредоставление сведений или информации).

Взыскивать штрафы ₽4 млн с Facebook и Twitter будет служба приставов
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В итоге в феврале Facebook и Twitter оштрафовали на 4 млн руб. Согласно материалам дела, Facebook неоднократно направляли письма с требованием обеспечить хранение данных на территории России, однако социальная сеть так и не предоставила никаких документов, подтверждающих выполнение требования. Twitter оспорил свой штраф, но суд в Москве оставил иск без удовлетворения.

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