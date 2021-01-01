Facebook выплатил 4 млн руб. за нарушение закона о персональных данных

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Компания Facebook выплатила штраф в размере в 4 млн руб. за нарушение закона о персональных данных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского районного суда

«6 октября постановлением об окончании исполнительного производства исполнительное производство прекращено. Штраф уплачен в полном объеме, 4 млн руб.», — сообщили в суде.

Перенести серверы в Россию Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter еще в 2016 году, в соответствии с поправками в закон «О персональных данных» от 2015 года, который требует, чтобы информация о российских пользователях хранилась в России.

В апреле 2019 года Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тыс. руб. за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей социальной сети. Американскую компанию признали виновной в нарушении по ст 19.7 КоАП России (непредоставление сведений или информации).