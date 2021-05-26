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УФСИН опровергло этапирование Ефремова в Москву

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии в Белгородской области, не был этапирован в Москву. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«В настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», — отметили в пресс-службе.

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник среди сотрудников ФСИН сообщила, что Ефремов этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий, и что он якобы дает показания по делу о наркотиках.

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Михаил Ефремов

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в котором находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Позже Захаров умер от полученных травм в больнице.

По данным медэкспертизы, Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы актеру до 7,5 года.

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Ефремова отбывает наказание в ИК-4 по Белгородской области. В начале февраля его этапировали в московский СИЗО «для участия в следственных действиях». Источник ТАСС отмечал, что они связаны с делом о даче ложных показаний свидетелями с его стороны на суде. Обратно Ефремов вернулся 20 февраля.

ФСИН Михаил Ефремов Москва новости
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