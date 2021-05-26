УФСИН опровергло этапирование Ефремова в Москву

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии в Белгородской области, не был этапирован в Москву. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

«В настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», — отметили в пресс-службе.

Ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник среди сотрудников ФСИН сообщила, что Ефремов этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий, и что он якобы дает показания по делу о наркотиках.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в котором находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Позже Захаров умер от полученных травм в больнице.