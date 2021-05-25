Суд оштрафовал Ройзмана за участие в нежелательной организации

Она указала на основание, по которому, как считает адвокат, дело можно было бы прекратить.

«В постановлении о возбуждении дела сказано об «объединении». Никакого объединения в перечне нежелательных организаций нет, там есть только движение, и это два совершенно разных вида организаций», — пояснила защитник.

По словам Федотовой, даже если Ройзман «в чем-то и участвовал», состава правонарушения нет. Она уточнила, что дело было заведено из-за участия политика в форуме муниципальных депутатов в Москве.

Форум «Объединенных демократов» полиция разогнала 13 марта. Для задержания участников были направлены более 40 полицейских. Всего были задержаны примерно 200 человек.

Среди задержанных были в том числе Ройзман, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, а также Андрей Пивоваров, исполнительный директор «Открытой России» (эту организацию, зарегистрированную в Великобритании, власти России признали нежелательной в 2017 году). Пивоваров был организатором форума.