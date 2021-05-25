Суд оштрафовал Ройзмана за участие в нежелательной организации
Суд оштрафовал на 5 тыс. руб. бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за участие в нежелательной организации. Об этом РБК сообщили в судебном участке № 8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
«Суд назначил 5 тыс. руб. штрафа Евгению Ройзману по статье 20.33 КоАП РФ», — сказали в учреждении.
Адвокат политика Юлия Федотова заявила РБК, что защита будет обжаловать это решение.
«Ни я, ни Ройзман не поняли, за что его осудили, в чем именно выразилось участие. Прокурор пояснить не смог, мотивированное решение еще не готово», — сказала Федотова.