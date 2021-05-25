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Политика ,  
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Суд оштрафовал Ройзмана за участие в нежелательной организации

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Суд оштрафовал на 5 тыс. руб. бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за участие в нежелательной организации. Об этом РБК сообщили в судебном участке № 8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

«Суд назначил 5 тыс. руб. штрафа Евгению Ройзману по статье 20.33 КоАП РФ», — сказали в учреждении.

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Общество
Евгений Ройзман

Адвокат политика Юлия Федотова заявила РБК, что защита будет обжаловать это решение.

«Ни я, ни Ройзман не поняли, за что его осудили, в чем именно выразилось участие. Прокурор пояснить не смог, мотивированное решение еще не готово», — сказала Федотова.

Она указала на основание, по которому, как считает адвокат, дело можно было бы прекратить.

«В постановлении о возбуждении дела сказано об «объединении». Никакого объединения в перечне нежелательных организаций нет, там есть только движение, и это два совершенно разных вида организаций», — пояснила защитник.

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Политика
Евгений Ройзман

По словам Федотовой, даже если Ройзман «в чем-то и участвовал», состава правонарушения нет. Она уточнила, что дело было заведено из-за участия политика в форуме муниципальных депутатов в Москве.

Форум «Объединенных демократов» полиция разогнала 13 марта. Для задержания участников были направлены более 40 полицейских. Всего были задержаны примерно 200 человек.

Среди задержанных были в том числе Ройзман, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, а также Андрей Пивоваров, исполнительный директор «Открытой России» (эту организацию, зарегистрированную в Великобритании, власти России признали нежелательной в 2017 году). Пивоваров был организатором форума.

Евгений Ройзман суд нежелательная организация новости
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