МВД сообщило о задержании «около 200» человек на форуме оппозиции

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Министерство внутренних дел сообщило, что в органы внутренних дел доставлены «около 200 человек» из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе в Москве. Там, по версии ведомства, «группа граждан — представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований».

Также среди участников были выявлены «члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», говорится в сообщении.

Утром в субботу стало известно о задержании оппозиционеров, участвующих в форуме «Объединенных демократов» в Москве. Среди них были Юлия Галямина и Илья Яшин.

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