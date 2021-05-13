Суд в Екатеринбурге сократил арест Ройзману до одних суток

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Свердловский областной суд снизил с девяти суток до одних срок административного ареста бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом РБК сообщила адвокат Ройзмана Юлия Федотова. Также об этом сообщается на сайте суда.

«Рассмотрев доводы жалоб, суд снизил срок административного ареста по обоим постановлениям до одних суток. В остальном постановления суда первой инстанции оставлены без изменений», — говорится в сообщении суда.

«По обоим делам по апелляции снизили до одних суток. Мы знаем пока только резолютивную часть, не знаем мотивировку, почему суд такое решение принял», — рассказала Федотова.

При этом Федотова отметила, что раз наказание не было отменено полностью, Ройзман по-прежнему признан виновным. «Получается, можно за одно и то же правонарушение быть наказанным дважды — и как организатор, и как участник. Мы считаем, что это неправильно, что дело должно было быть в принципе прекращено», — заявила адвокат.