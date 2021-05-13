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Политика ,  
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Суд в Екатеринбурге сократил арест Ройзману до одних суток

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Свердловский областной суд снизил с девяти суток до одних срок административного ареста бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом РБК сообщила адвокат Ройзмана Юлия Федотова. Также об этом сообщается на сайте суда.

«Рассмотрев доводы жалоб, суд снизил срок административного ареста по обоим постановлениям до одних суток. В остальном постановления суда первой инстанции оставлены без изменений», — говорится в сообщении суда.

«По обоим делам по апелляции снизили до одних суток. Мы знаем пока только резолютивную часть, не знаем мотивировку, почему суд такое решение принял», — рассказала Федотова.

При этом Федотова отметила, что раз наказание не было отменено полностью, Ройзман по-прежнему признан виновным. «Получается, можно за одно и то же правонарушение быть наказанным дважды — и как организатор, и как участник. Мы считаем, что это неправильно, что дело должно было быть в принципе прекращено», — заявила адвокат.

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана приговорили к 30 часам работ
Политика
Евгений Ройзман и его юрист Юлия Федотова во время рассмотрения дела об организации и участии в несанкционированных акциях

Федотова добавила, что защита Ройзмана все равно подаст жалобу в ЕСПЧ.

Административное дела против Ройзмана было возбуждено 11 мая. Его обвинили по ч. 2 ст. 20.2 КоАП — организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении, а также участие в несанкционированной акции. Накануне суд арестовал экс-мэра на девять суток.

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По версии обвинения, Ройзман опубликовал на своей странице в Twitter сообщение с призывом выходить на акцию, репост которого сделали более 200 человек, при этом он указал дату и место проведения несогласованного мероприятия.

Защита Ройзмана настаивала на прекращении дела из-за отсутствия состава правонарушения, в том числе и потому, что Ройзман не указал точное место и время проведения мероприятия. Кроме того, Федотова рассказала, что Ройзман ранее уже был оштрафован за участие в акции 31 января.

Кроме того, накануне суд назначил Ройзману 30 часов общественных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.

Евгений Ройзман арест адвокат новости суд Екатеринбург
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