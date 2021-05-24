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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Украины сообщили о планах ввести паспорта вакцинации с 1 июля

Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина планирует запустить паспорта вакцинации с 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Федорова, запуск паспортов вакцинации на Украине будет синхронизирован с такими же процессами в Европейском Союзе.

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Фото:Fabrizio Bensch / Reuters


Ранее власти ЕС объявили, что сертификаты о вакцинации или статусе туриста в отношении COVID-19 начнут выдаваться с 1 июля. Еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказывал, что всего будет доступно три типа сертификатов — о вакцинации, для переболевших и сертификат о тестировании. Их выдача будет бесплатной. Получить сертификаты можно будет как в бумажном, так и в цифровом виде.

Сертификаты будут содержать QR-код с цифровой подписью. Их можно будет использовать не только при международных поездках, но и внутри стран — участниц ЕС. Страны ЕС не должны будут вводить каких-либо ограничений в отношении владельцев сертификатов, если это не будет требоваться по неотложным медицинским соображениям.

Материал дополняется

Украина коронавирус COVID-19 COVID-паспорт Евросоюз
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