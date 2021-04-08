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Пандемия коронавируса ,  
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Лавров предостерег от ограничения передвижения из-за вакцинных паспортов

Фото: Peter Cziborra / Reuters
Фото: Peter Cziborra / Reuters

Вакцинные паспорта не должны ограничивать право граждан на передвижение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, трансляция мероприятия размещена в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

«Нельзя допустить, чтобы вакцинные паспорта ограничивали права человека, в том числе на передвижение, а именно такие задумки изначально в Евросоюзе обсуждались», — заявил Лавров. По его словам, поэтому также необходимо выработать общие правила на этот счет в рамках Евразийского союза (ЕАЭС).

«Эти вакцинные паспорта должны содержать в себе только одну цель — показывать состояние здоровья обладателя этого документа», — подчеркнул Лавров.

17 марта Еврокомиссия (ЕК) представила свой проект COVID-паспортов. Предполагается, что в них будет информация о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или отрицательном тесте на коронавирус. Действие паспорта распространяется на страны-члены ЕС.

В то же время из проекта следует, что страны соглашения будут учитывать сертификат о вакцинации только теми препаратами, которые были одобрены в ЕС. При этом страны могут по своему усмотрению расширить это правило на тех граждан ЕС, которые вакцинировались другим препаратом.


Материал дополняется

Сергей Лавров коронавирус Европейская Комиссия COVID-паспорт
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