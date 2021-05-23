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Общество ,  
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Основателя и главного редактора издания Baza Могутина задержали в Москве

Фото: Никита Могутин / Telegram-канал Никиты Могутина
Фото: Никита Могутин / Telegram-канал Никиты Могутина

Московская полиция задержала основателя и главного редактора издания Baza Никиту Могутина. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

»Очень странная ситуация. Меня остановили на улице, оказывается, я числюсь в какой-то ориентировке. Сейчас меня везут в ОВД «Китай-город», причем, инспектор говорит, что сам не знает, с чем связано мое задержание», — написал журналист.

В беседе с РБК Могутин сообщил, что протокол на него не составляли, причину задержания не сообщили. Позже он опубликовал фото из отдела полиции.

Как пишет Baza, автомобиль Могутина остановили на улице. «Причины происходящего сотрудники полиции объяснить не смогли, добавив лишь, что «у них указание», — говорится в сообщении.

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<p>Мяйле Мачюлите</p>

Могутин до 2017 года работал заместителем главного редактора Life. В 2017 году основал Telegram-канал Mash и был его главным редактором. В 2018 году он покинул издание, а в январе 2019-го основал Baza и стал его главным редактором.

Год назад полиция приходила к Могутину и еще одному сотруднику Baza Никите Храмцову из-за скандала с задержанием Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах в Москве во время карантина.

По словам Могутина, его «принудительно-добровольно доставили на допрос». Изначально им позвонили из УСБ и попросили прийти в полицию, но журналисты попросили вызвать их по повестке. После этого к Могутину и Храмцову домой пришли представители правоохранительных органов.

задержание СМИ Москва журналист новости
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