Проекты Mash и Life.ru одновременно покинули все руководители

Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Александр Потапов и Рауль Смыр намерены запустить новый медиапроект. Арам Габрелянов, основатель News Media, в который входит Life.ru, пообещал вырастить новую команду

Арам Габрелянов (Фото: Артем Житенев / РИА Новости)

Основатель Telegram-канала Mash Никита Могутин покинул проект, написав об этом в своем аккаунте в Facebook. «Я больше не работаю в Mash — и других новостей у меня для вас пока нет», — сообщил Могутин, назвав проект «лучшим, что со мной могло случиться».

Решение уйти он объяснил необходимостью «идти дальше».

В разговоре с РБК Никита Могутин подтвердил, что продал свою долю (51%) в ООО «Мэш» (учредитель проекта Mash). «Все средства от сделки будут направлены в новый проект», — добавил он, отказавшись уточнить сумму сделки и покупателя.​

Об увольнении через Facebook объявили также главный редактор интернет-портала Life.ru Александр Потапов, генеральный директор холдинга News Media Анатолий Сулейманов (занимал эту должность с августа 2018 года) и руководитель проекта LifeCorr Рауль Смыр​.

По словам Потапова, он решил покинуть Life.ru, так как руководство отказалось перезапускать платформу как площадку, «на которой каждый смог бы разместить свою статью или видео». «Акционеры приняли решение оставить все как есть. Это их право», — написал он, принеся извинения авторам, с которыми уже велись переговоры об участии в проекте.

«Мое время в проекте LiveCorr вышло. Я хотел и дальше меняться вместе с ним, как воспитываешь свое детище и оно тебя, но получается так, что в прежнем русле я развиваться, как хочу, не смогу», — написал Смыр.

Анатолий Сулейманов в разговоре с РБК рассказал, что вместе с Могутиным, Потаповым и Смыром планирует запустить новый проект — сайт, где будет размещаться как авторский, так и пользовательский контент. Сулейманов уточнил, что регистрировать как СМИ новый проект его создатели не планируют.

«Арама Ашотовича [Габрелянова] и рядом в этом проекте не будет. Этого не хотим мы и он сам», — добавил он. У проекта, как утверждает Сулейманов, есть инвесторы — «группа людей, не имеющих никакого отношения к СМИ».

В беседе с РБК Арам Габрелянов сообщил, что уже вернулся к оперативному управлению News Media, вновь став гендиректором компании — учредителя Life.ru. По его словам, в налоговую службу уже направлены документы о смене гендиректора, в ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в ЕГРЮЛ.

Габрелянов заявил, что уход Сулейманова, Потапова и Смыра стал для него неожиданным. «Буду растить новую команду», — констатировал он.

В августе Габрелянов ушел с поста гендиректора холдинга. До этого ему принадлежали 75% в ООО «Мэш», которое с июня перешло под контроль менеджмента проекта, следует из данных ЕГРЮЛ.

Медиахолдинг News Media существует с 2001 года, в него входят еженедельник «Жизнь» и интернет-портал Life.ru. До 2016 года холдинг также был издателем газеты «Известия».

Telegram-канал Mash, специализирующийся на новостях, был запущен в мае прошлого года, в настоящий момент у него более 370 тыс. подписчиков.

За последние полгода количество посетителей сайта Life.ru, по данным SimilarWeb, снизилось почти в 1,5 раза — с 65,5 млн по итогам марта, до 44,3 млн по итогам августа.