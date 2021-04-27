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Кремль назвал возможную причину прихода полиции к журналистам из-за акций

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Визиты сотрудников полиции к журналистам могут быть связаны с предъявлением на несогласованной акции в Москве человеком, не являющимся представителем СМИ, удостоверения прессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, там же был у нас случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, то есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение», — отметил он.

По словам Пескова, журналистам необходимо обратить на этот факт внимание и обратиться к тому СМИ, которое выдало такой документ, поскольку это влечет за собой необходимые проверочные действия.

Корреспондента «Дождя» задержали после несогласованной акции 21 апреля
Политика
Алексей Коростелев <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 61px; top: 42px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Источник «РИА Новости» в ГУМВД Санкт-Петербурга 21 апреля сообщил о задержании главы штаба Навального Дениса Кабакова, который был одет в жилет «Пресса»и предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь». По словам собеседника агентства, он руководил маршрутом несогласованной акции по мобильной связи.

Сам Кабаков рассказал «Дождю», что он не показывал пресс-карту телеканала при задержании. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко пояснил, что редакция ранее сотрудничала с ним как со стрингером, но уже несколько месяцев в Санкт-Петербург в командировки ездят корреспонденты из Москвы.

Ранее 27 апреля телеканал «Дождь» сообщил, что сотрудники полиции задержали его корреспондента Алексея Коростелева по подозрению в участии в несанкционированной акции 21 апреля в столице.

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Его доставили в ОВД «Левобережный», где ему показали видео с акции, на котором якобы заснят он, однако Коростелев заверил, что его нет на показанных кадрах.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов также сообщил, что к его сотруднику, освещавшему акцию 21 апреля, пришли домой полицейские, потребовав от него прийти в отделение с редакционным заданием от 21 апреля и пресс-картой.

Несогласованная акция протеста прошла в Москве и других городах России 21 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области.

По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека.

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Корреспондента «Дождя» задержали после несогласованной акции 21 апреля
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