Кремль назвал возможную причину прихода полиции к журналистам из-за акций

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Визиты сотрудников полиции к журналистам могут быть связаны с предъявлением на несогласованной акции в Москве человеком, не являющимся представителем СМИ, удостоверения прессы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, там же был у нас случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, то есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение», — отметил он.

По словам Пескова, журналистам необходимо обратить на этот факт внимание и обратиться к тому СМИ, которое выдало такой документ, поскольку это влечет за собой необходимые проверочные действия.

Источник «РИА Новости» в ГУМВД Санкт-Петербурга 21 апреля сообщил о задержании главы штаба Навального Дениса Кабакова, который был одет в жилет «Пресса»и предъявил удостоверение корреспондента телеканала «Дождь». По словам собеседника агентства, он руководил маршрутом несогласованной акции по мобильной связи.