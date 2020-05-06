Baza сообщила о вызове двух сотрудников в полицию из-за видео задержания

Никита Могутин (Фото: mogoutine / Instagram)

Сотрудники УСБ МВД Москвы пришли к двум сотрудникам издания Baza из-за скандала с задержанием Иисуса Воробьева, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах в Москве во время карантина. Об этом пишет Baza на своем Telegram-канале.

«В УСБ МВД сегодня опросили двух сотрудников Baza по этой теме», — говорится в сообщении.

Как написал основатель Baza Никита Могутин на своем Telegram-канале, полицейские опросили его и Никиту Храмцова. «К нам действительно приходила полиция, чтобы принудительно-добровольно доставить на опрос», — заявил Могутин.

По словам журналиста, сначала им позвонили из УСБ и попросили явиться. Сотрудники издания в ответ попросили вызвать их по повестке. «А когда мы сами не пришли, они заявились к нам домой», — рассказал Могутин.