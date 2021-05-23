Берлин и Вена потребовали отпустить задержанного основателя NEXTA

Роман Протасевич (Фото: pr0tez / Facebook)

Белорусские власти должны незамедлительно отпустить одного из основателей и бывшего главного редактора признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Активиста задержали после того, как его самолет экстренно посадили в Минске из-за сообщения о бомбе. Свою позицию австрийский МИД изложил в Twitter.

«Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», — отмечается в сообщении. МИД также призвал отпустить остальных пассажиров рейса, которых в аэропорту Минска отправили на досмотр.

Статс-секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер написал в Twitter, что правительство Белоруссии должно немедленно объяснить случившееся.

Свой протест в связи с инцидентом также выразили Польша и Литва. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Евросовет рассмотреть санкции против властей республики. Случившееся он назвал «угоном гражданского самолета» и «актом государственного терроризма».