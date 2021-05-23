МИД Литвы потребовал отпустить всех пассажиров севшего в Минске самолета

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МИД Литвы потребовал от властей Белоруссии немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера Ryanair, который экстренно сел на запасном аэродроме Минска из-за сообщения о минировании. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы, где ему передали требование немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа, удерживаемых в аэропорту Минска», — уточняется в сообщении.

На борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки в Минске его задержали. В пресс-службе аэропорта Минска РБК указали, что пассажиров рейса отправили на досмотр, в аэропорту работают саперная группа и представители силовых ведомств. Всего на борту были 123 человека.