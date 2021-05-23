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Протесты в Белоруссии ,  
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МИД Литвы потребовал отпустить всех пассажиров севшего в Минске самолета

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

МИД Литвы потребовал от властей Белоруссии немедленно отпустить всех пассажиров и экипаж лайнера Ryanair, который экстренно сел на запасном аэродроме Минска из-за сообщения о минировании. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Временного поверенного в делах Беларуси вызвали в Министерство иностранных дел Литвы, где ему передали требование немедленно освободить всех пассажиров и членов экипажа, удерживаемых в аэропорту Минска», — уточняется в сообщении.

МиГ-29 сопроводил севший в Минске самолет Ryanair с основателем NEXTA
Общество
Фото:tutby_official / Telegram

На борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, находился один из основателей и бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки в Минске его задержали. В пресс-службе аэропорта Минска РБК указали, что пассажиров рейса отправили на досмотр, в аэропорту работают саперная группа и представители силовых ведомств. Всего на борту были 123 человека.

МиГ-29 сопроводил севший в Минске самолет Ryanair с основателем NEXTA
Общество
Фото:tutby_official / Telegram

МИД Австрии также призвал освободить всех пассажиров, включая Протасевича, и позволить им продолжить полет в пункт назначения. «Нам необходимо независимое международное расследование этого инцидента», — указало ведомство.

Telegram-канал «Пул Первого», близкий к белорусскому президенту, cообщил, что самолет Протасевича был уже около белорусской границы, когда поступило сообщение о заложенной на борту бомбе. «Борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет», — уточнил канал.

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Для сопровождения лайнера по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. В итоге информация о минировании не подтвердилась.

Белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA Live, который освещает протесты в республике, и его логотип экстремистскими в октябре прошлого года. Редакция ресурса в ответ сменила его название на «НЕХТА Live». После этого Протасевич объявил, что уходит из проекта. Против него возбудили уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, КГБ страны внес Протасевича в список террористов.

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МиГ-29 сопроводил севший в Минске самолет Ryanair с основателем NEXTA
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