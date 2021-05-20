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Политика ,  
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В Сербии начались российско-сербские антитеррористические учения

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности начались в Сербии, сообщили в Минобороны России. По информации министерства, учения продлятся до 25 мая 2021 года. В них примут участие подразделения спецназа двух стран.

«К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа», — сказано в сообщении.

В ходе учений военные отработают десантирование на парашютных системах «Арбалет», а затем выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

На церемонии открытия учений была отмечена важность проводимых мероприятий для совместного противодействия терроризму.

В Эстонии начались учения Spring Storm с участием военных НАТО
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В сентябре прошлого года в Белоруссии прошли военные учения «Славянское братство — 2020» с участием российских подразделений. Изначально планировалось также участие сербских военных, однако в итоге Белград отказался из-за «страшного» давления.

С 23 по 29 октября 2019 года в Сербии совместно с российскими войсками проводились учения «Славянский щит». В ходе них отрабатывалось взаимодействие сил противовоздушной обороны и авиации России и Сербии.

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Сербия учения военные антитеррористическое подразделение
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