В Сербии начались российско-сербские антитеррористические учения

Фото: Минобороны РФ

Российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности начались в Сербии, сообщили в Минобороны России. По информации министерства, учения продлятся до 25 мая 2021 года. В них примут участие подразделения спецназа двух стран.

«К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа», — сказано в сообщении.

В ходе учений военные отработают десантирование на парашютных системах «Арбалет», а затем выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

На церемонии открытия учений была отмечена важность проводимых мероприятий для совместного противодействия терроризму.