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Протесты в Белоруссии ,  
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Военные России и Белоруссии обсудили совместные учения

«Славянское братство-2020» должно будет пройти на территории республики. Кроме Белоруссии и России, в нем примет участие Сербия. В России в этом году должны пройти совместные учения «Кавказ-2020»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Начальники Генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович провели телефонные переговоры, сообщает Минобороны республики в Telegram.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство-2020» и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«Славянское братство-2020» пройдет на территории Белоруссии, «Кавказ-2020» — на территории России.

Глава Минобороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября
Политика
Виктор Хренин

Ранее 2 сентября Минобороны Белоруссии сообщило, что глава военного ведомства генерал-майор Виктор Хренин 4 сентября посетит Москву в рамках заседания министров обороны стран СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.

Хренин должен выступить с докладом о международной и региональной безопасности, а также обсудить военное сотрудничество со странами.

В Кремле заявили об отсутствии в повестке дня военной базы в Белоруссии
Политика
Дмитрий Песков

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Президент республики Александр Лукашенко на фоне продолжающихся протестов в стране заявлял, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о военной поддержке, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Путин сообщал, что резерв силовиков на такой случай уже подготовлен, однако выразил надежду, что он не понадобится.

На фоне протестов также возникал вопрос о размещении новых российских военных объектов в Белоруссии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Москва пока не обсуждает с Минском возможное размещение на территории республики военной базы.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Россия, Белоруссия, учения
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