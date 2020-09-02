Военные России и Белоруссии обсудили совместные учения

«Славянское братство-2020» должно будет пройти на территории республики. Кроме Белоруссии и России, в нем примет участие Сербия. В России в этом году должны пройти совместные учения «Кавказ-2020»

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Начальники Генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович провели телефонные переговоры, сообщает Минобороны республики в Telegram.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство-2020» и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«Славянское братство-2020» пройдет на территории Белоруссии, «Кавказ-2020» — на территории России.

Ранее 2 сентября Минобороны Белоруссии сообщило, что глава военного ведомства генерал-майор Виктор Хренин 4 сентября посетит Москву в рамках заседания министров обороны стран СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности.