В Эстонии начались учения Spring Storm с участием военных НАТО

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В Эстонии начались военные учения «Весенний шторм» (Spring Storm) с участием дислоцированной в стране боевой группы НАТО. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Министерства обороны Эстонии.

Учения продлятся с 17 мая по 5 июня, отметили в Минобороны. В пресс-службе отметили, что из-за угрозы распространения коронавируса учения в этом году будут проводиться в сокращенном масштабе и со строгими ограничениями.

В учениях задействуют около 7 тыс. военных из Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании, в том числе боевая группа НАТО и подразделения союзников.

В этих учениях используют сотни единиц техники, в том числе бронетехнику, боевые машины пехоты (БМП) и танки.