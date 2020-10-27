Шойгу заявил о попытке сорвать интеграцию Белоруссии и России

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Одной из целей «цветной революции» в Белоруссии был срыв интеграции Союзного государства, а также раскол в отношениях Минска и Москвы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «РИА Новости».

«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», — сказал он на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран.

Шойгу заверил, что он и его белорусский коллега Виктор Хренов «решительно осуждают такие действия» и «считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран».

«Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности», — добавил глава российсокго Минобороны.