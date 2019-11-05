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Россия вернула из Сербии комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Новейшие комплексы ПВО России С-400 и «Панцирь-С» вернулись с совместных российско-сербских учений «Славянский щит-2019», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Зенитные ракетные комплексы были доставлены в пункт постоянной дислокации на территории России самолетами военно-транспортной авиации. По прибытии подразделения С-400 и «Панцирь-С» сразу же заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Учения «Славянский щит-2019» проводились впервые. Их первый этап проходил в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки отечественных ВКС. Второй этап проходил с 23 по 29 октября в Сербии на военном полигоне Пасулянске-Леваде и на на авиабазе Батайница.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие сил противовоздушной обороны и авиации России и Сербии.

27 октября в Египте начались совместные с Россией учения «Стрела дружбы-2019». В течение двух недель военные должны создать совместную группировку ПВО, отразить атаку условного противника и пострелять по низколетящим мишеням. В учениях принимают участие российские комплексы «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», переносные ЗРК «Игла» и зенитные самоходные установки «Шилка».

Теги: Россия, Сербия, учения, С-400
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