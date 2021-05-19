Кремль призвал стороны конфликта в Израиле «не подливать масла в огонь»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 14:02
Давайте это анимируем: на что способен Motion Design Pro, 14:38 Чернышенко назвал дату запуска детского туристического кешбэка Общество, 14:37 Собянин назвал бредом информацию о переезде «Локомотива» из Черкизово Спорт, 14:24 Больше не единственное: у кого смогут изымать жилье за долги Недвижимость, 14:24 Bloomberg назвал самые ранние сроки полетов из России в Турцию Общество, 14:22 Путин указал на проблемы в реализации программы кешбэка за детский отдых Общество, 14:19 На Мэрилина Мэнсона подали очередной иск за сексуальное насилие и побои Стиль, 14:10 «Единая Россия» предложила Путину вновь перенести перепись населения Общество, 14:05 Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков на АЭС в Китае Политика, 14:03 Утомленные свайпом: как нас меняют маркетплейсы знакомств Социальная экономика, 14:00 Осужденная за статью о смерти активиста журналистка Tut.by вышла на волю Политика, 14:00 Последствия крушения военного самолета в Белоруссии. Видео Общество, 13:52 Как юристам и финансистам начать делать первые шаги в сторону agile Pro, 13:51 Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал повысить дивиденды Инвестиции, 13:50
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Кремль призвал стороны конфликта в Израиле «не подливать масла в огонь»

Фото: Fatima Shbair / Getty Images
Фото: Fatima Shbair / Getty Images

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности в высказываниях и заявлениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Призываем стороны конфликта — имеются в виду Израиль и Палестина — к сдержанности. Считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях и высказываниях, чтобы не подливать масла в огонь», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и со всем миром разделяют обеспокоенность складывающейся ситуацией.

Он добавил, что российская сторона предпринимает «посильные инициативы» для налаживания контактов и ведения переговоров между сторонами.

Кремль объяснил слова Путина о конфликте Израиля с Палестиной и границах
Политика
Фото:Fatima Shbair / Getty Images

Вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и израильскими властями обострился 10 мая после решения последних выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме по причине отсутствия у них прав собственности. Тогда вспыхнули протесты, и власти были вынуждены применять спецсредства.

С 11 мая ХАМАС начал вести ракетные обстрелы с территории сектора Газа, Армия обороны Израиля отвечала точечными ударами с воздуха. 15 мая ХАМАС заявил, что прекратит огонь лишь в том случае, если власти Израиля отзовут решение о выселении арабов из их жилья и освободят задержанных протестующих.

Читайте на РБК Pro
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз После Уоррена Баффетта: что ждет холдинг стоимостью $630 млрд Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии

Палестино-израильский конфликт: новые обстрелы и воздушная операция
Фотогалерея 

В секторе Газа сообщали о более 200 погибших и более 5 тыс. пострадавших палестинцев в результате конфликта. Израильская сторона сообщала о десяти погибших и почти 50 тяжелораненых.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о близости к России конфликта между Израилем и Палестиной. «Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности», — сказал он.

палестино-израильский конфликт конфликт Дмитрий Песков мирный договор
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
Политика
Кремль объяснил слова Путина о конфликте Израиля с Палестиной и границах
Политика
Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter