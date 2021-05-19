Кремль призвал стороны конфликта в Израиле «не подливать масла в огонь»

Фото: Fatima Shbair / Getty Images

Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности в высказываниях и заявлениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Призываем стороны конфликта — имеются в виду Израиль и Палестина — к сдержанности. Считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержанны в своих заявлениях и высказываниях, чтобы не подливать масла в огонь», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и со всем миром разделяют обеспокоенность складывающейся ситуацией.

Он добавил, что российская сторона предпринимает «посильные инициативы» для налаживания контактов и ведения переговоров между сторонами.