ХАМАС назвал условия для прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС готово будет прекратить вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их жилья в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов. Об этом заявил руководитель политбюро организации Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.

«Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из [квартала] Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы», — сказал Машаль.

Еще одним условием представитель ХАМАСа назвал отказ Израиля от контроля над мечетью Аль-Акса и позволить ее прихожанам проводить там собрания и молитвы. По его словам, посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Египет уже предложил Израилю напрямую посредничество в конфликте. Египетская сторона предложила ввести режим прекращения огня сроком на один. Контроль за ним будет осуществлять Каир.