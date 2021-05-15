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Политика ,  
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ХАМАС назвал условия для прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС готово будет прекратить вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их жилья в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов. Об этом заявил руководитель политбюро организации Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.

«Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из [квартала] Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы», — сказал Машаль.

Еще одним условием представитель ХАМАСа назвал отказ Израиля от контроля над мечетью Аль-Акса и позволить ее прихожанам проводить там собрания и молитвы. По его словам, посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет.

Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Египет уже предложил Израилю напрямую посредничество в конфликте. Египетская сторона предложила ввести режим прекращения огня сроком на один. Контроль за ним будет осуществлять Каир.

Но израильские власти, по словам собеседника телеканала, отказались от этого предложения. Там заявили, что будут воевать до полного уничтожения боевого крыла ХАМАСа.

Конфликт между Израилем и ХАМАСом разгорелся 10 мая, после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме и последовавших за этим протестов местного населения. В ходе протестов пострадали около 400 палестинцев.

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С 10 мая ХАМАС начал ракетные обстрелы территорий Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа. Кроме того, израильская армия сообщила о ликвидации двух высокопоставленных представителей военной разведки ХАМАС, а также о нанесении ударов по сети тоннелей, по которым передвигаются повстанцы, и по офису главы сил безопасности организации.

14 мая Машаль заявил о готовности к перемирию с Израилем.

Палестина Израиль прекращение огня условия
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