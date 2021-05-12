В Израиле сообщили о ликвидации «ключевых фигур» в разведке ХАМАС

10 мая израильские военные сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа и нанесли ответный удар. В результате израильской атаки погибли 22 человека. Ответственность за удары по Израилю взяло на себя ХАМАС.

11 мая палестинское движение выпустило еще 200 ракет в сторону Израиля. Целями стали примерно 130 объектов на территории страны. 12 мая ХАМАС произвел очередной ракетный обстрел Израиля, выпустив еще 200 ракет по объектам противника.