В Израиле сообщили о ликвидации «ключевых фигур» в разведке ХАМАС
Военные Израиля убили двух высокопоставленных представителей военной разведки палестинского исламского движения ХАМАС. Об этом заявила Армия обороны Израиля в Twitter.
«Наши истребители, совместно со службой безопасности, нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваила Иссу, главу департамента контрразведки», — говорится в сообщении.
«Похоже, наши разведданные были лучше», — добавили израильские военные.
7 мая в Иерусалиме палестинцы провели акции протеста из-за решения местных властей выселить ряд арабских семей. В результате столкновения с силовиками пострадали 278 человек.