Более 200 палестинцев погибли после обострения конфликта с Израилем

Фото: Mahmud Hams / AP

В результате израильских бомбардировок в секторе Газа и столкновений на Западном берегу реки Иордан погибли 202 человека. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на заявление Минздрава страны.

При этом 181 палестинец погиб в секторе Газа от израильских авиаударов. Среди них — 52 несовершеннолетних и 31 женщина. На Западном берегу Иордана был убит 21 человек в ходе подавления акций протеста.

В ведомстве также рассказали о 5588 раненых, из которых 1225 человек получили ранения в ходе бомбардировок в секторе Газа и 4363 — на Западном берегу.

Кроме того, министр по вопросам социальных отношений Ахмед Мадждалани заявил о разрушении здания Министерства социального развития в столице Палестины Рамалле в результате израильских бомбардировок.