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Политика ,  
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В Израиле зафиксировали запуск 200 ракет из сектора Газа за ночь

Около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля за прошедшую ночь. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

По данным военных, система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила «десятки из них».

В ответ израильские военные нанесли удары примерно по 130 целям в секторе Газа. Армия обороны Израиля сообщила, что при нанесении ответного удара умерли 15 членов палестинской группировки, которые запускали ракеты по Израилю.

Израиль сообщил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
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Ранее, 10 мая, Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого Минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.

Ракетные обстрелы происходят на фоне возросшей напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. В пятницу, 7 мая, возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах согласно решению израильского суда проводилось выселение арабских семей. В связи с этим в районе начались протесты и столкновения.

Израиль сектор Газа ракеты
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