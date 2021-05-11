В Израиле зафиксировали запуск 200 ракет из сектора Газа за ночь

Около 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля за прошедшую ночь. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

По данным военных, система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила «десятки из них».

В ответ израильские военные нанесли удары примерно по 130 целям в секторе Газа. Армия обороны Израиля сообщила, что при нанесении ответного удара умерли 15 членов палестинской группировки, которые запускали ракеты по Израилю.

Ранее, 10 мая, Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого Минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.