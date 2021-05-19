У жителей Татарстана изъяли 40 единиц оружия после стрельбы в школе

Фото: Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

Около 40 единиц незаконного огнестрельного оружия изъято у владельцев в Татарстане в ходе проверки, проводимой Росгвардией после стрельбы в казанской школе № 175. Об этом журналистам сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, передает телеканал «Татарстан-24».

«Проверка оборота гражданского оружия уже началась силами Росгвардии. Она идет полным ходом. И уже около 40 стволов незаконно хранящегося оружия было выявлено», — сказал он.

Мухаметшин добавил, что все отобранное оружие было поставлено на учет.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы Ильназ Галявиев вошел в здание учебного заведения и открыл огонь по ученикам и работникам школы. В результате погибли девять человек, еще 23 пострадали. В пресс-службе мэрии Казани уточняли, что среди пострадавших 20 детей и трое взрослых.



Галявиев был задержан, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), наказание по которой может грозить ему пожизненным заключением. Галявиев признал вину, суд арестовал его на 2 месяца.