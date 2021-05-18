СМИ узнали о постановке на учет как склонного к суициду стрелка из Казани

Обвиняемого в убийстве девяти человек в гимназии в Казани Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что контроль за Галявиевым ужесточится.

Ранее «Газета ОНК» писала, что Галявиева поместили в одиночную камеру в городском СИЗО под круглосуточное видеонаблюдение. По словам

секретаря Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии, после окончания следственных действий обвиняемого доставят в московский НИИ им. В. П. Сербского на психиатрическую экспертизу.

Утром 11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Он выпускник этой школы. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников и две учительницы. Еще 23 человека получили ранения. Суд арестовал стрелка. В суде он признал свою вину и заявил, что у него нет тяжелых заболеваний. Против своего помещения под стражу он не возражал.