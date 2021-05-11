В Казани задержали открывшего стрельбу в школе подростка

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В Казани задержали подростка, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу в школе № 175. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Один из стрелявших, по предварительной информации, — подросток 17 лет. Он уже задержан», — отметил собеседник агентства.

О том, что подростка, открывшего стрельбу, задержали, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает также «РИА Новости». По словам собеседника агентства, возраст задержанного — около 17 лет.

Стрельбу в школе № 175 в Казани открыли в школе утром 11 мая, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости» и «Интерфакс».