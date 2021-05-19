Готовившему нападение на техникум в Бурятии дали 10 лет строгого режима

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

В Бурятии суд приговорил 20-летнего молодого человека, готовившего нападение на техникум в Улан-Удэ, к десяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 15 тыс. руб.

Молодого человека признали виновным по четырем статьям: ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва) и ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений).

По данным следствия, молодой человек готовил нападение на один из техникумов в Улан-Удэ с ноября 2018 года. «После систематических просмотров в Сети интернет новостных публикаций и видеозаписей о происшествиях, связанных с массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны, из хулиганских побуждений решил совершить схожее преступление», — говорится в сообщении.