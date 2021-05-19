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Общество ,  
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Готовившему нападение на техникум в Бурятии дали 10 лет строгого режима

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

В Бурятии суд приговорил 20-летнего молодого человека, готовившего нападение на техникум в Улан-Удэ, к десяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Осужденный также должен будет выплатить штраф в размере 15 тыс. руб.

Молодого человека признали виновным по четырем статьям: ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва) и ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений).

По данным следствия, молодой человек готовил нападение на один из техникумов в Улан-Удэ с ноября 2018 года. «После систематических просмотров в Сети интернет новостных публикаций и видеозаписей о происшествиях, связанных с массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны, из хулиганских побуждений решил совершить схожее преступление», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение 2019 года осужденный изучал в интернете информацию по созданию самодельных взрывных устройств. Он изготовил и подорвал около 15 таких устройств, чтобы протестировать их. «Во время одного из таких подрывов злоумышленник уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности», — подчеркнули в СК.

Также следователи рассказали, что молодой человек купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва взрывных устройств.

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Позже сотрудники МВД Бурятии вместе с региональным управлением ФСБ задержали молодого человека. В пресс-службе СК отметили, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы молодой человек был признан вменяемым.

Подросток под Улан-Удэ напал в школе на учительницу и детей
Общество
Фото:Алексей Сазонов / РИА Новости

В январе 2018 года в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ подросток, вооружившись топором и «коктейлем Молотова», напал на учительницу и детей. В результате происшествия пострадали семь человек, включая учительницу русского языка. После использования нападавшим «коктейля Молотова» в школе произошел пожар.

Местный телеканал «Тивиком» сообщал, что нападавших было двое и оба они были школьниками. Источник «РИА Новости» заявлял, что нападение на школу устроили три человека «под видом школьников». Позднее в Следственном комитете уточнили, что нападавший действовал в одиночку. Он был задержан на месте, им оказался ученик девятого класса той же школы.

В ходе задержания нападавший попытался совершить самоубийство. После задержания его госпитализировали, так как он тоже получил ранения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

11 мая нынешнего года на казанскую школу № 175 совершил вооруженное нападение ее выпускник 19-летний Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек, 23 пострадали. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, у Галявиева было официально зарегистрированное на него оружие. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

Бурятия Следственный комитет взрывное устройство нападение на школу
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