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Политика ,  
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Эрдоган проклял Австрию за поднятие израильского флага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти Австрии, где ранее подняли израильский флаг над правительственным зданием, передает издание Akdeniz Telgraf.

«Я проклинаю Австрию. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», — сказал Эрдоган.

Он обвинил австрийские власти в том, что их не интересует гибель палестинских граждан в разгоревшемся конфликте.

Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Иерусалиме и поставки «Спутника V»
Политика
Фото:Hector Vivas / Getty Images

В конце марта израильские власти решили выселить несколько арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме. Местные жители вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

10 мая ХАМАС начал обстрелы израильских городов. В ответ Израиль начал бомбардировки сектора Газа, где находятся основные вооруженные силы организации.

По данным палестинского Минздрава, к 17 мая из-за израильских ракетных ударов погибли 198 человек. Днем ранее ведомство говорило также о 21 погибшем при подавлении протестных акций на Западном берегу реки Иордан. С израильской стороны погибли более десяти человек.

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14 мая Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и заявил, что Турция будет поддерживать борьбу палестинцев против израильских властей. Он призвал международное сообщество преподать Тель-Авиву «сильный и сдерживающий урок».

Турецкий МИД, в свою очередь, заявил о необходимости создания механизма международной защиты палестинцев.

Эрдоган Австрия флаг Израиль Палестина
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