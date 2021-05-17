Эрдоган проклял Австрию за поднятие израильского флага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти Австрии, где ранее подняли израильский флаг над правительственным зданием, передает издание Akdeniz Telgraf.

«Я проклинаю Австрию. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», — сказал Эрдоган.

Он обвинил австрийские власти в том, что их не интересует гибель палестинских граждан в разгоревшемся конфликте.

В конце марта израильские власти решили выселить несколько арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме. Местные жители вышли на акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. В результате столкновений пострадали более 200 человек.