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Арабо-израильский конфликт ,  
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Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Иерусалиме и поставки «Спутника V»

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, во время которого обсудили обострение конфликта между Палестиной и Израилем, а также поставки российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проведен предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых», — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметили особую роль «квартета» международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США), которые могли бы содействовать началу переговоров.

Лидеры стран также договорились о прибытии турецкой делегации в Москву в ближайшие дни для обсуждения поставок российской вакцины «Спутник V». Путин «подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V», говорится в сообщении Кремля

В Израиле заявили о тысяче выпущенных из сектора Газа ракет и снарядов
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

Палестино-израильский конфликт на территории Восточного Иерусалима обострился после того, как израильские власти по решению суда начали выселять арабские семьи из жилья в двух районах Восточного Иерусалима, возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, из-за того, что у них нет права собственности на землю. За этим последовали протесты палестинцев, столкновения между ними и израильскими силами безопасности.

На фоне столкновений в Иерусалиме ХАМАС обстрелял израильские территории, а 11 и 12 мая было выпущено более тысячи ракет из сектора Газа. Израиль в ответ наносил удары по сектору Газа.

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Путин допустил поставки «Спутника V» в Турцию уже в мае
Политика
Фото:Hector Vivas / Getty Images

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в конце апреля объявил о подписании соглашения с Россией о поставке 50 млн доз вакцины «Спутник V». По его словам, ее доставят в течение полугода, а первая партия поступит уже в мае. 30 апреля Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения.

Турция также с ноября прошлого года разрабатывает собственную вакцину от коронавируса.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Турция Спутник V Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган палестино-израильский конфликт
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