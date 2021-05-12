Путин и Эрдоган обсудили конфликт в Иерусалиме и поставки «Спутника V»

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Президенты России и Турции провели телефонный разговор, во время которого обсудили обострение конфликта между Палестиной и Израилем, а также поставки российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проведен предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьезная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых», — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметили особую роль «квартета» международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США), которые могли бы содействовать началу переговоров.

Лидеры стран также договорились о прибытии турецкой делегации в Москву в ближайшие дни для обсуждения поставок российской вакцины «Спутник V». Путин «подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V», говорится в сообщении Кремля