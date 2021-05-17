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Палестино-израильский конфликт ,  
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Посол Палестины исключил мирные переговоры с Израилем с одним посредником

Абдель Хафиз Нофаль
Абдель Хафиз Нофаль (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Палестина не будет участвовать в мирных переговорах с Израилем, если США станут в них единственным посредником. Об этом заявил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК.

«Мы не вернемся к двусторонним переговорам с Израилем, где США являются единственным посредником. Я хотел бы напомнить, что в последние дни администрации [экс-президента США Барака] Обамы переговоры длились девять месяцев и в конце было официально заявлено, что переговоры провалились», — сказал Нофаль.

Крупнейшее с 2014-го обострение палестино-израильского конфликта. Главное
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Фото:Hatem Moussa / AP

Причиной провала мирного процесса посол назвал продолжение политики расширения поселений со стороны Израиля.

«И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу: мы вернемся к переговорам только в рамках нового международного подхода, где посредником выступит квартет по ближневосточному урегулированию», — заключил Нофаль. Речь идет об участии в процессе представителей Евросоюза, ООН, России и США.

Решение израильских властей выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме стало причиной для начала протестов местных жителей и столкновений с полицией, в результате которых пострадали более 200 человек.

10 мая палестинская организация ХАМАС начала ракетные обстрелы израильских городов. Израиль ответил бомбардировками сектора Газа, где базируются основные силы боевого крыла организации.

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17 мая Минздрав Палестины сообщил, что в результате израильских бомбардировок погибли 198 человек. Днем ранее министерство говорило о 21 погибшем при подавлении акций протеста на западном берегу реки Иордан.

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