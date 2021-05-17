В Белоруссии не покажут «Евровидение-2021» из-за недопуска участников

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Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в Белоруссии в этом году из-за недопуска представителей страны к участию в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе государственного медиахолдинга, передает «РИА Новости».

«Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе. <...> Мы ни при каких условиях не планировали показывать «Евровидение» в этом году», — заявили в пресс-службе компании.

В компании добавили, что отказ в допуске к конкурсу связан с политическими мотивами организаторов. «В конкурсе в разные годы принимали участие откровенно политические песни, и на это закрывали глаза», — пояснили там.

Как утверждают в Белтелерадиокомпании, белорусская сторона при этом не понесет значимых финансовых потерь, поскольку «Евровидение» — дорогой проект для компании, а заявления оппозиции о якобы прекрасной возможности заработать деньги за счет трансляции конкурса являются ложными.