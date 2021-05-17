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Общество ,  
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В Белоруссии не покажут «Евровидение-2021» из-за недопуска участников

Фото: Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Jessica Gow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в Белоруссии в этом году из-за недопуска представителей страны к участию в конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе государственного медиахолдинга, передает «РИА Новости».

«Мы не участвуем в конкурсе, и речи о трансляции не могло идти в принципе. <...> Мы ни при каких условиях не планировали показывать «Евровидение» в этом году», — заявили в пресс-службе компании.

В компании добавили, что отказ в допуске к конкурсу связан с политическими мотивами организаторов. «В конкурсе в разные годы принимали участие откровенно политические песни, и на это закрывали глаза», — пояснили там.

Как утверждают в Белтелерадиокомпании, белорусская сторона при этом не понесет значимых финансовых потерь, поскольку «Евровидение» — дорогой проект для компании, а заявления оппозиции о якобы прекрасной возможности заработать деньги за счет трансляции конкурса являются ложными.

В Белоруссии назвали недопуск на «Евровидение» политически мотивированным
Политика

Изначально Белоруссия собиралась отправить на «Евровидение» группу «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя», которая содержит метафорические аллюзии на прошедшие в стране протесты. Так, в песне есть следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке. Поспи за плугом — ночь в разгаре. Еще далеко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре — а ты не порти борозды».

11 марта Европейский вещательный союз отказался допустить эту композицию и предложил изменить слова либо заменить ее на другую. Президент республики Александр Лукашенко тогда говорил, что претензии организаторов конкурса только добавляют авторитета группе «Галасы ЗМеста».

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После отказа ЕВС группа «Галасы ЗМеста» предложила новую песню. Однако организаторы вновь посчитали ее неподходящей для конкурса. «К сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае», — заявил тогда оргкомитет.

трансляция Белоруссия «Евровидение»
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