В Белоруссии назвали недопуск на «Евровидение» политически мотивированным

Организаторы «Евровидения» не могут объяснить свои претензии к новой песне от Белоруссии, республику отстранили от участия в конкурсе по политическим причинам. Об этом заявил глава государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт, передает ОНТ.

«Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз», — сообщил он.

Эйсмонт отметил, что Европейский вещательный союз (ЕВС), который выступает организатором конкурса, заявил, что последняя предложенная Белоруссией песня «нарушила какие-то пункты». По словам Эйсмонта, союз не сообщил, какие именно. Собеседник агентства уточнил что ЕВС не указал «на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой», и поэтому не могут быть допущены до «Евровидения».