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Политика ,  
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В Белоруссии назвали недопуск на «Евровидение» политически мотивированным

Организаторы «Евровидения» не могут объяснить свои претензии к новой песне от Белоруссии, республику отстранили от участия в конкурсе по политическим причинам. Об этом заявил глава государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт, передает ОНТ.

«Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз», — сообщил он.

Белоруссия выбрала для «Евровидения» новую песню
Политика
Группа &laquo;Галасы ЗМеста&raquo;

Эйсмонт отметил, что Европейский вещательный союз (ЕВС), который выступает организатором конкурса, заявил, что последняя предложенная Белоруссией песня «нарушила какие-то пункты». По словам Эйсмонта, союз не сообщил, какие именно. Собеседник агентства уточнил что ЕВС не указал «на слова, строки, куплеты, которые связаны с политикой», и поэтому не могут быть допущены до «Евровидения».

Белоруссию не допустили на «Евровидение» с новой песней
Общество
Фото:EurovisionSongContest / Facebook

Глава «Белтелерадиокомпании» добавил, что холдинг останется в составе ЕВС, несмотря на происходящее. «На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях», — предположил Эйсмонт.

Изначально Белоруссия собиралась отправить на «Евровидение» группу «Галасы 3Места» (коллектив, созданный бывшими игроками КВН из Барановичей) с песней «Я научу тебя», которая высмеивает протесты и лидеров белорусской оппозиции. Европейский вещательный союз отказался допустить эту композицию и предложил изменить ее слова либо заменить на другую.

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В песне «Я научу тебя» нет прямых отсылок к политической обстановке в Белоруссии и Европе, однако есть метафорические аллюзии на нее: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке», — поют музыканты.

После отказа ЕВС группа «Галасы 3Места» предложила новую песню. Однако организаторы вновь посчитали ее неподходящей для конкурса. «К сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае», — заявили организаторы.

Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, говорил, что претензии организаторов конкурса только добавляют авторитета группе «Галасы 3Места».

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