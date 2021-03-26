Белоруссию не допустили на «Евровидение» с новой песней

Фото: EurovisionSongContest / Facebook

Белоруссия не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом сообщил оргкомитет конкурса.

Причиной, по которой страну не пустили на конкурс стала песня группы «Галасы 3Места», которую организаторы вновь посчитали неподходящей для конкурса.

Ранее в марте оргкомитет увидел политический подтекст в заявленной на «Евровидение» песне под названием «Я научу тебя» и потребовал от Минска сменить ее.

«После этого телекомпания БТРК представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Организаторы тщательно изучили новую заявку. Был сделан вывод о том, что она также нарушает правила конкурса. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае», — заявили организаторы.

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