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Политика ,  
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Лукашенко словами «не вопрос» допустил смену песни для «Евровидения»

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю», — отметил президент. Он также заявил, что критика белорусской песни организаторами конкурса только добавляет авторитета группе
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Претензии Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс «Евровидение», к белорусской песне только добавляют авторитета коллективу «Галасы ЗМеста», который ее исполняет, считает президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — заявил президент.

Лукашенко также не исключил, что Белоруссия может представить на конкурс другую песню. «Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — отметил он.

Группа из Белоруссии отказалась редактировать песню для «Евровидения»
Политика
Группа &laquo;Галасы Зместа&raquo;

В четверг EBU решил, что песня белорусского коллектива в существующем виде не может участвовать в конкурсе. Организаторы пришли к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность «Евровидения», и заявили, что Белоруссия должна изменить текст или выйти с новой композицией.

Группа «Галасы ЗМеста» высмеивает политические события в Белоруссии, в том числе протесты и действия оппозиции. В песне «Я научу тебя», которая была представлена на песенный конкурс, нет прямых отсылок к событиям в стране, однако есть метафорические аллюзии к ним.

Лидер коллектива Дмитрий Бутаков допустил, что группа может отказаться от корректировки текста и, соответственно, от выступления на конкурсе. Он отметил, что окончательное решение будет принимать Белтелерадиокомпания, которая занимается конкурсом в Белоруссии.

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