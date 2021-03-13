Лукашенко словами «не вопрос» допустил смену песни для «Евровидения»

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю», — отметил президент. Он также заявил, что критика белорусской песни организаторами конкурса только добавляет авторитета группе

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Претензии Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс «Евровидение», к белорусской песне только добавляют авторитета коллективу «Галасы ЗМеста», который ее исполняет, считает президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар», — заявил президент.

Лукашенко также не исключил, что Белоруссия может представить на конкурс другую песню. «Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», — отметил он.

В четверг EBU решил, что песня белорусского коллектива в существующем виде не может участвовать в конкурсе. Организаторы пришли к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность «Евровидения», и заявили, что Белоруссия должна изменить текст или выйти с новой композицией.