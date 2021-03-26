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Протесты в Белоруссии ,  
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Белоруссия выбрала для «Евровидения» новую песню

Группа «Галасы 3Места»
Группа «Галасы 3Места» (Фото: galasyzmesta.by)

В Белоруссии выбрали новую песню для конкурса «Евровидение-2021», сообщил «РИА Новости» председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт. По его словам, группа «Галасы 3Места» предложила даже две новые песни.

«Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в Европейский вещательный союз», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к Ивану Эйсмонту.

Ранее Европейский вещательный союз, который выступает организатором «Евровидения», отказался допустить к участию в конкурсе песню «Галасы 3Места» под названием «Я научу тебя», которая высмеивает протесты и лидеров белорусской оппозиции.

Организаторы конкурса сочли, что композиция ставит под сомнение аполитичность «Евровидения», и предложили Минску внести изменения в песню или заменить ее. Предложить альтернативу Белоруссия должна была до 15 марта — в этот день прошла встреча глав делегаций стран, после чего они больше не смогут менять участников и композиции, уточнял белорусский портал Tut.by.

Песня также была удалена с YouTube-канала конкурса.

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После этого группа «Галасы 3Места» сообщила, что готовит для конкурса новые композиции. «Мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали», — говорил лидер группы Дмитрий Бутаков.

«Галасы 3Места» — коллектив, который был создан бывшими игроками КВН из Барановичей.

В песне «Я научу тебя» нет прямых отсылок к политической обстановке в Белоруссии и Европе, однако есть метафорические аллюзии на нее: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке», — поют музыканты.

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Акции протеста в Белоруссии начались в августе прошлого года. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, который управляет страной с 1994 года. Протестующие считают, что результаты выборов сфальсифицированы, а победу должна была одержать кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты инспирированы из-за рубежа: например, говорил, что Белоруссия зафиксировала звонки из Польши, Великобритании и Чехии, откуда якобы управляют действиями протестующих. Самих участников протестов он называл «овцами».

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