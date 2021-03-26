Белоруссия выбрала для «Евровидения» новую песню

Группа «Галасы 3Места» (Фото: galasyzmesta.by)

В Белоруссии выбрали новую песню для конкурса «Евровидение-2021», сообщил «РИА Новости» председатель государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Иван Эйсмонт. По его словам, группа «Галасы 3Места» предложила даже две новые песни.

«Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в Европейский вещательный союз», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к Ивану Эйсмонту.

Ранее Европейский вещательный союз, который выступает организатором «Евровидения», отказался допустить к участию в конкурсе песню «Галасы 3Места» под названием «Я научу тебя», которая высмеивает протесты и лидеров белорусской оппозиции.

Организаторы конкурса сочли, что композиция ставит под сомнение аполитичность «Евровидения», и предложили Минску внести изменения в песню или заменить ее. Предложить альтернативу Белоруссия должна была до 15 марта — в этот день прошла встреча глав делегаций стран, после чего они больше не смогут менять участников и композиции, уточнял белорусский портал Tut.by.