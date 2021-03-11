Организаторы «Евровидения» отказались допускать песню Белоруссии

Группа «Галасы 3Места» (Фото: galasyzmesta.by)

Песня заявленной на «Евровидение-2021» белорусской группы «Галасы 3Места» не может в нынешнем виде участвовать в конкурсе. Об этом сообщили организаторы.

Европейский вещательный союз в рамках обычной процедуры проверки заявленных на конкурс композиций изучил песню под названием «Я научу тебя» и пришел к выводу, что она ставит под сомнение аполитичность «Евровидения».

«Мы написали телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуси в конкурсе, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать», — заявили в оргкомитете «Евровидения».

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