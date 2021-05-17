Синоптик назвала понедельник в Москве самым теплым 17 мая за 70 лет

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве 17 мая этого года стало самым теплым за 70 лет, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сейчас на станции «Балчуг» температура была 30,5 градуса, на станции ВДНХ была зафиксирована температура 29,2 градуса. Можно сказать, что сегодня самое теплое 17 мая за 70 лет», — заявила она.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что температура воздуха в Москве 17 мая — самая высокая с 1948 года. «В городе [Москве] воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, в Подмосковье — до 25–30 тепла, и должен отметить, что в этот день такой жары не было по крайней мере за всю послевоенную историю», — сказал Тишковец.

В понедельник, 17 мая, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за жары. Там указали, что высокая температура продержится до 18 часов.