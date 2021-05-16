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Синоптики предупредили о рекордной за 124 года жаре в Москве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На следующей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд 1897 года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года! Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — сказал эксперт.

Синоптик оценил вероятность потепления в Северном полушарии
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Так, в понедельник, 17 мая ночью столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов, а днем поднимутся до 28–30 градусов.

«Таких высоких показателей термометров в этот день не было как минимум за всю послевоенную историю», — сказал Тишковец.

18 мая ночью температура воздуха будет до 17 градусов, а днем — до 31 градуса, что на семь градусов выше июльской нормы. В таком случае будет побит рекорд 1897 года. Тогда в Москве воздух прогрелся до 29,1 градуса.

По его словам, такая погода придет с крупным антициклоном, который сформировался в результате слияния арктического и азиатского антициклонов. Идущие с ним юго-восточные ветры принесут в регион среднеазиатскую жару.

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Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что после резкого потепления на следующей неделе, начиная со среды в центральной части России температура начнет снижаться. Ночью она составит примерно 10 градусов тепла, а днем — от 15 до +20.

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