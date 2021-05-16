Синоптики предупредили о рекордной за 124 года жаре в Москве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На следующей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд 1897 года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года! Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — сказал эксперт.

Так, в понедельник, 17 мая ночью столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов, а днем поднимутся до 28–30 градусов.

«Таких высоких показателей термометров в этот день не было как минимум за всю послевоенную историю», — сказал Тишковец.