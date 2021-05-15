В российские регионы пришла аномальная жара

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В некоторых регионах России на этой неделе была зафиксирована аномально жаркая погода, температура воздуха поднялась выше нормы на десять градусов. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Екатеринбурге накануне температура повысилась почти до +29 градусов. В Челябинске, где из-за жары пришлось отменять массовые мероприятия, было +29.9 градусов, хотя норма мая ниже на 12 градусов. И это еще не пик аномалии!» — рассказал Тишковец.

Кроме того, метеоролог рассказал об аномальной жаре в Сибири. К примеру, в Сыктывкаре воздух прогрелся до +30, а в заполярном Нарьян-Мале — до +20 градусов.

Несмотря на то что в выходные в Москве будет преимущественно дождливая погода (+23–25 градусов), со следующей недели в Европейской части России воздух может прогреться до +29 градусов.