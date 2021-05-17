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В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Гидрометцентр России из-за сильной жары — до плюс 30 градусов  — объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты на сайте учреждения.

«Период предупреждения с 11 часов 17 мая до 18 часов 17 мая — сильная жара с температурой воздуха плюс 30 градусов», — говорится в сообщении.

Также в столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Аналогичное предупреждение действует в Воронежской области.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

16 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал РБК, что на следующей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд более чем 100-летней давности. «Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — сказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупреждал о наступлении «супервысоких» температур в ряде российских регионов. По его словам, в Южном федеральном округе, на Ямале, в Волгоградской, Астраханской и ряде других центральных областей температура будет на 10–12 градусов теплее нормы.

Погода Москва жара потепление
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