В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

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Гидрометцентр России из-за сильной жары — до плюс 30 градусов — объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве. Это следует из прогностической карты на сайте учреждения.

«Период предупреждения с 11 часов 17 мая до 18 часов 17 мая — сильная жара с температурой воздуха плюс 30 градусов», — говорится в сообщении.

Также в столице ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Аналогичное предупреждение действует в Воронежской области.

16 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал РБК, что на следующей неделе в Москве может быть побит температурный рекорд более чем 100-летней давности. «Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10–11 градусов выше многолетней нормы мая», — сказал синоптик.