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Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России

В начале следующей недели в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем температура опустится до климатической нормы 15-20 градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник—вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов», — сказал синоптик.

В российские регионы пришла аномальная жара
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

По его словам, в начале недели температура в Центральном федеральном округе превысит норму на 8 градусов. В Москве в понедельник ожидается 28-30 градусов. Во Владимирской и Костромской областях прогнозируется еще более жаркая погода. Во вторник также прогнозируются высокие температуры.

«В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями», — сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что на этой неделе в некоторых регионах России была зафиксирована аномально жаркая погода, температура воздуха поднялась выше нормы примерно на десять градусов. Так, в Екатеринбурге температура повысилась почти до 29 градусов, в Челябинске было 29,9 градусов, в Сыктывкаре воздух прогрелся до плюс 30, а в заполярном Нарьян-Мале — до плюс 20 градусов.

Гидрометцент Роман Вильфанд Центральный федеральный округ Погода
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