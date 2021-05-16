Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России

В начале следующей недели в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем температура опустится до климатической нормы 15-20 градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник—вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, в начале недели температура в Центральном федеральном округе превысит норму на 8 градусов. В Москве в понедельник ожидается 28-30 градусов. Во Владимирской и Костромской областях прогнозируется еще более жаркая погода. Во вторник также прогнозируются высокие температуры.

«В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями», — сказал Вильфанд.