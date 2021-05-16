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Общество ,  
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Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение COVID-19

Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

У каждого вируса своя «температура комфорта», говорить о влиянии жаркой сухой погоды на рост заболеваемости COVID-19 некорректно. Об этом РБК рассказал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По мнению Тимакова, на жизнеспособность вируса влияет влажность воздуха. «Если высокая температура воздуха сопровождается высокой влажностью, это может быть опасно, потому что длительное нахождение в воздухе взвеси с вирусами будет способствовать росту заболеваемости», — заявил вирусолог.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Вирус менее активен при высокой инсоляции (величина попадания солнечных лучей в помещение. — РБК). Однако вирус быстрее распространяется при большом скоплении людей.

«Что касается пересыхания слизистой, у большей части населения мегаполисов слизистая и так высушена, независимо от того, какая погода на улице. Везде работают кондиционеры, которые сушат воздух, в общественном транспорте воздух всегда сухой», — добавил Тимаков.

COVID-19 распространяется от заболевших с выкашливаемыми частицами мокроты, сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «При высокой температуре и низкой влажности вирус быстрее инактивируется, а частицы мокроты скорее высыхают на твердых поверхностях. Самые благоприятные условия для передачи COVID-19 — скопление людей в закрытых, слабо вентилируемых помещениях», — считает вирусолог.

Аграновский отметил, что в жару люди меньше сидят дома и больше времени проводят на свежем воздухе, что снижает риск передачи вируса. «Вопрос, не повлияют ли на распространение вируса жара, холод, влажность и т.д., не представляется существенным. Самый важный вопрос — что делать. Ответ прост — вакцинироваться», — добавил вирусолог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «РИА Новости», что надвигающаяся на Москву рекордная жара с засушливым воздухом негативно отразится на здоровье людей. «В сухом воздухе с такой низкой влажностью распространяются вирусы, бактерии, отсюда и респираторные болезни. Сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, которая становится восприимчивой к воздействию аллергенов», — рассказал Тишковец.

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Синоптики предупредили о начале рекордной жары в Москве на следующей неделе, может быть побит температурный рекорд 1897 года. По словам Тишковца, в понедельник, 17 мая, ночью столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов, а днем поднимутся до 28–30 градусов.

вирус жара Москва Алексей Агранович новости
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