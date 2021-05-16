Эксперты оценили влияние жаркой погоды на распространение COVID-19

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У каждого вируса своя «температура комфорта», говорить о влиянии жаркой сухой погоды на рост заболеваемости COVID-19 некорректно. Об этом РБК рассказал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По мнению Тимакова, на жизнеспособность вируса влияет влажность воздуха. «Если высокая температура воздуха сопровождается высокой влажностью, это может быть опасно, потому что длительное нахождение в воздухе взвеси с вирусами будет способствовать росту заболеваемости», — заявил вирусолог.



Вирус менее активен при высокой инсоляции (величина попадания солнечных лучей в помещение. — РБК). Однако вирус быстрее распространяется при большом скоплении людей.

«Что касается пересыхания слизистой, у большей части населения мегаполисов слизистая и так высушена, независимо от того, какая погода на улице. Везде работают кондиционеры, которые сушат воздух, в общественном транспорте воздух всегда сухой», — добавил Тимаков.

COVID-19 распространяется от заболевших с выкашливаемыми частицами мокроты, сообщил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «При высокой температуре и низкой влажности вирус быстрее инактивируется, а частицы мокроты скорее высыхают на твердых поверхностях. Самые благоприятные условия для передачи COVID-19 — скопление людей в закрытых, слабо вентилируемых помещениях», — считает вирусолог.