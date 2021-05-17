Ученикам казанской школы продлят сдачу ЕГЭ и ОГЭ на 1,5 часа

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Ученикам девятых и одиннадцатых классов гимназии №175 в Казани, где произошла стрельба, предоставят дополнительные 1,5 часа на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления образования Казани по экзаменам.

«На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии учащиеся 9 классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и время экзамена с увеличением продолжительности экзамена на 1,5 часа», — говорится в сообщении

В управлении образования добавили, что для учащихся 11 класса время экзаменов будет также увеличено на 1,5 часа. Кроме того, ученикам 9 и 11 классов разрешат выбрать сроки сдачи экзаменов — основной, резервный или дополнительный.

В пресс-службе уточнили, что 19–20 мая организуют психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для учащихся 9 и 11 классов и их родителей для обеспечения благоприятных условий при сдаче экзаменов.

Ранее в пресс-службе Минобразования Татарстана сообщили, что ученики выпускных классов казанской гимназии №175, а также первоклассники вернулись к учебе в очном формате в соседних школах №171 и №174.